Овечкин — о развитии хоккея в РФ: если сравнивать, когда я начинал, перемены кардинальные

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о развитии хоккея в Российской Федерации.

– Как оцениваете развитие хоккея в России? Количество школ увеличивается с каждым годом, появилась программа подготовки НППХ «Красная машина», большое внимание которой уделяет Роман Ротенберг.

– Молодцы, развивают этот вид спорта, сейчас хоккеем занимается заметно много детей. Приятно видеть, что ребята реально любят эту игру, знают хоккеистов, это здорово. Если сравнивать со временем, когда я начинал, перемены кардинальные. Поменялось вообще всё: и катков больше, и форма появилась у детей, и число тренеров заметно возросло. Всё повернулось на 180 градусов в лучшую сторону, — приводит слова Овечкина сайт Федерации хоккея России.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.