Форвард «Филадельфии» Трэвис Конечны высказался о приходе Матвея Мичкова в команду

Канадский нападающий «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны прокомментировал приход российского форварда Матвея Мичкова в стан «лётчиков».

«Судя по видео, которые я видел, он станет отличным дополнением для нашей команды», — приводит слова Конечны журналист Билл Мельцер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, российский форвард прибыл в Филадельфию 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.