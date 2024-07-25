«Шокирован новостями». Александр Барков-старший — о смерти Андрея Тарасенко

Тренер МХК «Спартак» Александр Барков-старший выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Тарасенко. На момент смерти Тарасенко было 55 лет.

«Я шокирован последними новостями, хочу выразить глубокие соболезнования Владимиру, его семье и близким. Отец Володи, Андрей Тарасенко был моложе меня на три года – его начали подключать в состав «Сибири», когда я уже играл за основу. Мы успели поиграть вместе какое-то время, пока я не перешёл в «Спартак» – теперь и наши сыновья сыграли вместе за одну команду, очень тяжело говорить об этом в прошедшем времени… Во «Флориде» собралась звёздная, но очень трудолюбивая команда и тренеры. И, конечно, русские ребята внесли свой неоценимый вклад в этот потрясающий успех», — цитирует Баркова-старшего сайт «Спартака».

Андрей Тарасенко — уроженец Новосибирска. В юношеские годы был игроком местного СКА, а затем на протяжении многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и тольяттинской «Лады», где признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России. В сезоне-2001/2002 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков.

Напомним, в конце июня его сын Владимир выиграл свой второй в карьере Кубок Стэнли в составе «Флориды Пантерз».