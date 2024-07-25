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The Athletic: более 40% опрошенных назвали Шестёркина лицом «Рейнджерс»

The Athletic: более 40% опрошенных назвали Шестёркина лицом «Рейнджерс»
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Североамериканский портал The Athletic провёл опрос на тему «Кого из игроков вы считаете лицом «Рейнджерс»?»

42,6% опрошенных назвали лицом клуба российского голкипера Игоря Шестёркина.

«Шестёркин неоднократно доказывал свою ценность для «Рейнджерс» с тех пор, как в 2021 году стал основным вратарём. Его сезон-2021/2022 был доминирующим и принёс ему «Везина Трофи» и второе место в номинации на «Харт Трофи». Его игра также стала причиной того, что в прошлом сезоне серия «Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» завершилась в шести матчах.

«Рейнджерс» предстоит принять важное решение по Шестёркину, у которого заканчивается контракт. После следующего сезона он будет рассчитывать на солидную прибавку к зарплате», — написано в статье.

На втором месте в опросе — нападающий Крис Крайдер (27,7%), на третьем — Адам Фокс (12,4%). Российский форвард Артемий Панарин расположился на пятой строчке, набрав 5,7% голосов.

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