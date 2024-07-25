Защитник «Айлендерс» Романов рассказал, в чём главное отличие между жизнью в России и США

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, в чём главное отличие между жизнью в России и США

– В чём главное отличие между жизнью в России и США?

– Конечно, разный менталитет у наших и американцев, другой язык. На самом деле различий много. Страна другая, всё там другое. Но главное, что моя семья рядом со мной, а всё остальное уходит на второй план, — приводит слова Романова «Советский спорт».

В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Романов провёл 81 матч, в которых набрал 22 (7+15) очка. В розыгрыше Кубка Стэнли на счету 24-летнего россиянина одна результативная передача в пяти матчах.

Ранее Романов ответил на вопрос, как играть против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.