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Подконицки: условия работы в «Авангарде» нельзя сравнить с условиями в Словакии или Чехии

Подконицки: условия работы в «Авангарде» нельзя сравнить с условиями в Словакии или Чехии
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Словацкий помощник главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки рассказал об условиях работы в омском клубе.

«Это, конечно, нельзя сравнивать с теми условиями, которые есть у тренеров в Словакии или Чехии. Я кормилец семьи, и с этой точки зрения деньги важны для меня. Учитывая ситуацию, в которой находится Россия, это было непростое решение… Но однажды я отказался ехать в КХЛ, конкретно в Ригу, как игрок, в чём потом себя винил и сказал себе, что никогда не повторю такой ошибки снова», — заявил Подконицки в интервью словацкому изданию «Новый Час».

В бытность игроком Подконицки провёл часть сезона-2007/2008 в чеховском «Витязе».

Ранее Андрей Подконицки ответил на вопрос, есть ли на матчах КХЛ пропаганда спецоперации на Украине.

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