«Судья нас просто слил». Овечкин — о поражении в финале ЧМ-2010

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выступление сборной России на различных чемпионатах мира.

– До победы в Квебеке в 2008 году вы сыграли на четырёх чемпионатах мира. Была ли возможность раньше взять золото?

– Сборная России всегда приезжала сильным составом на чемпионаты мира. Но многое зависит от нюансов, например, той же удачи. В Риге (ЧМ-2006) был хороший шанс, но упустили его из-за своих же ошибок. В той же Германии (ЧМ-2010) чехам проиграли в финале, но тогда судья нас просто слил.

– А в Москве?

– На обоих чемпионатах мира, которые прошли в Москве, давление на сборную было очень серьёзное. Хотя состав и коллектив в обоих случаях собирался прекрасный, но чего-то не хватило, — приводит слова Овечкина сайт Федерации хоккея России.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.