Защитник «Филадельфии» Егор Замула рассказал о своих целях на ближайшие сезоны

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула рассказал о своих целях на ближайшие сезоны и заявил, что в игре ориентируется на выступление Эрика Линдроса и Бобби Кларка.

«Сыграл только первый сезон, закрепился. Сейчас следующие два года нового контракта нужно доказывать свою состоятельность. Я должен прибавить в скорости, окреп немного за это лето.

Эрик Линдрос и Бобби Кларк всегда на арене, всегда подсказывают, показывают на видео моменты с ними. Остались только хорошие воспоминания, как и Линдрос, и Кларк играли в нападении, поэтому на них стоит равняться», — приводит слова Замулы ТАСС.

Напомним, 24-летний Замула подписал с «лётчиками» новый двухлетний контракт 7 июля. Кэпхит игрока по новому соглашению составил $ 1,7 млн.

Россиянин провёл в прошедшем сезоне НХЛ 66 встреч в регулярном чемпионате, забросил пять шайб и отдал 16 голевых передач, набрав в общей сложности 21 балл за результативность и заработав показатель полезности «+3».