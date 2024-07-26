Овечкин ответил на вопрос о выступлениях на международных турнирах со сборной России

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о международных матчах в составе национальной команды.

– Скучаете ли по международным турнирам, по атмосфере в сборной?

– Естественно, когда ты играешь за сборную – всё воспринимается иначе. Те же сборы, все свои ребята, атмосфера в гостинице — и это не передать словами. Когда играешь за клуб – это твоя профессия, когда за сборную – долг, — приводит слова Овечкина сайт Федерации хоккея России.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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