Александр Овечкин назвал самое яркое событие в сборной России после победы на ЧМ-2008

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о самых ярких моментах в международной карьере после победы на чемпионате мира по хоккею в Квебеке (Канада), который проходил в 2008 году.

– После Квебека было ли что-то ярче по ощущениям на международной арене?

– Очень хорошо запомнился чемпионат мира в Минске. Много было мелочей и нюансов, которые помогали нам выиграть золото. К тому же доверили быть капитаном сборной, а это значит, что ты должен быть примером как на площадке, так и вне её. Но в Минске сложился такой коллектив, что там все были капитанами, каждый вёл за собой команду. Также понравились чемпионаты мира, прошедшие в Москве и Словакии, — приводит слова Овечкина сайт Федерации хоккея России.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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