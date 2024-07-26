Дубас: хотим вернуть «Питтсбург» в число претендентов на Кубок Стэнли как можно скорее

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас рассказал о главной цели работы на ближайшие сезоны.

«Мы не стремимся просто проскочить в плей-офф. Мы хотим вернуть команду в число претендентов на Кубок Стэнли как можно скорее. Сможем ли мы сделать это в наступающем сезоне или через сезон? Сложно определить временные рамки. Но, очевидно, мы не хотим разрушать всё до основания», — цитирует Дубаса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в минувшем сезоне «Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ — 2024, так как по итогам регулярки занял 10-е место в Восточной конференции с 88 очками.

Ранее журналистка Келси Сурмач в статье на сайте The Hockey News назвала три лучших и три худших контракта в «Питтсбург Пингвинз».