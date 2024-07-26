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Крикунов: говорят, что Тихонов ругался, кричал, а он был самым сильным мотиватором

Крикунов: говорят, что Тихонов ругался, кричал, а он был самым сильным мотиватором
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал о работе легендарного тренера Виктора Тихонова.

— Получается, что вы Тихонова знали практически с самого начала его тренерской карьеры. Он уже в те годы был таким жёстким тренером?
— Да, он всегда такой требовательный был. Вот все говорят: ругался, кричал… Но когда в Россию приехали в качестве тренеров наши ребята из НХЛ, ваш же брат журналист стал писать, что они не ругаются, а мотивируют. Виктор Васильевич был самым сильным мотиватором (смеётся). И я своим хоккеистам так же объяснял: мол, я не ругаюсь, а вас мотивирую. Кстати, помогает (смеётся), — сказал Крикунов в интервью «Спорт уик-энд».

Виктор Тихонов в качестве тренера сборной СССР и объединённой команды — трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира.

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