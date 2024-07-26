БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прибыл в Челябинск

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прибыл в Челябинск
Комментарии

Новый главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прибыл в Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба команды.

56-летний канадский тренер долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз играл в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.

Трижды Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ: «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта». В прошлом сезоне наставник взял первую паузу в 23-летней карьере и посвятил год семье. Его сын Бенуа-Оливье на сегодняшний день является форвардом «Анахайма».

Материалы по теме
А. Коваленко: если в «Тракторе» думают, что, поменяв тренера, станут первыми, это ошибочно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android