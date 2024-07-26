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Плющев: россияне без клуба в КХЛ вынуждены смотреть на парад сомнительных иностранцев

Плющев: россияне без клуба в КХЛ вынуждены смотреть на парад сомнительных иностранцев
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил, как новый лимит на легионеров влияет на российских игроков в Континентальной хоккейной лиге.

«Если вы следите за трансферным рынком, то знаете о качестве легионеров, которые к нам поехали. В основном это ветераны-середняки из АХЛ или из европейских лиг. Последний пример — «Динамо» и американский вратарь Миска. Середняк из немецкой лиги, который заберёт место у молодого российского вратаря. Вот и вся «реформа».

Кстати, освобождённые под таких легионеров пять десятков вакансий фактически лишают работы в КХЛ опытных российских игроков. Из них, находящихся сейчас без контрактов, можно собрать полноценную команду. Люди столько лет работали на свой хоккей, на свою страну — и теперь вынуждены смотреть на парад сомнительных иностранцев...» — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее известный агент Юрий Николаев высказался о большом количестве подписываемых легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

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