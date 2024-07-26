«Он очень сожалел». Подконицки — о невызове игрока «Локомотива» Герната в сборную Словакии

Словацкий помощник главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки высказался о невызове защитника «Локомотива» Мартина Герната в сборную Словакии на ЧМ-2024.

«Он очень хотел приехать, говорил, что согласится на любую роль в команде. Мартин сказал, что хочет оказаться в сборной, потому что такой сильной команды, возможно, больше никогда не будет. Был шанс на медаль, поэтому Гернат очень сожалел, что его не вызвали», — заявил Подконицки в интервью словацкому изданию «Новый Час».

Национальная команда Словакии в 1/4 финала чемпионата мира в Чехии проиграла сборной Канады со счётом 3:6. Федерация хоккея Словакии отказалась от приглашения игроков из Континентальной хоккейной лиги.

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