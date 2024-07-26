«Айлендерс» подписали контракт с 24-летним американским нападающим, избежав арбитража

24-летний американский нападающий Оливер Вальстрём подписал новый контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан на один год. Кэпхит составил $ 1 млн. «Островитянам» удалось согласовать новый договор с игроком до арбитражного слушания.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Вальстрём провёл 32 игры в регулярном чемпионате, где записал в свой актив две заброшенные шайбы и четыре результативные передачи. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 форвард участия не принимал. Напомним, в сезоне-2023/2024 «Нью-Йорк Айлендерс» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Каролине Харрикейнз» со счётом 1-4.

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