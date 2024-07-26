Крикунов: когда Гретцки в первый раз приехал на ЧМ, в СССР сказали — у нас таких полно

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал о звёздных игроках различных сборных на чемпионатах мира, отдельно отметив первое выступление легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.

— У шведов главной звездой считался Берьё Сальминг, который и в НХЛ имел звёздный статус?

— Да, действительно хороший защитник. Спокойный, как и все шведы, рассудительный. Помню, когда Гретцки приехал первый раз на чемпионат мира, в СССР на него посмотрели и сказали: «Ну, ничего в нём особенного нет, у нас таких мастеров в Союзе полно». Но реальность показала, что не так много (смеётся)», — сказал Крикунов в интервью изданию «Спорт уик-энд».

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