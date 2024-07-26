Московский «Спартак» проведёт контрольный матч с узбекистанским клубом «Хумо», сообщает пресс-служба ташкентской команды. Матч состоится в воскресенье, 28 июля во дворце спорта «Сокольники». Начало встречи — в 13:00 мск.

Ещё одним соперником «Хумо» станет «Юнисон-Москва». Игра состоится 29 июля и начнётся в 15:00 мск.

Сообщается, что обе игры состоятся в закрытом режиме без допуска зрителей. Трансляция будет организована на YouTube-канале ташкентской команды.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги красно-белые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии магнитогорскому «Металлургу» (2-4), который впоследствии выиграл Кубок Гагарина.

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