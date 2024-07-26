БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» проведёт контрольный матч с узбекистанским клубом «Хумо»

«Спартак» проведёт контрольный матч с узбекистанским клубом «Хумо»
Комментарии

Московский «Спартак» проведёт контрольный матч с узбекистанским клубом «Хумо», сообщает пресс-служба ташкентской команды. Матч состоится в воскресенье, 28 июля во дворце спорта «Сокольники». Начало встречи — в 13:00 мск.

Ещё одним соперником «Хумо» станет «Юнисон-Москва». Игра состоится 29 июля и начнётся в 15:00 мск.

Сообщается, что обе игры состоятся в закрытом режиме без допуска зрителей. Трансляция будет организована на YouTube-канале ташкентской команды.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги красно-белые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии магнитогорскому «Металлургу» (2-4), который впоследствии выиграл Кубок Гагарина.

Лучшие снайперы российского хоккея

Материалы по теме
Фото
«Спартак» представил план предсезонной подготовки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android