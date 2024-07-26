Скаут объяснил, почему некоторые команды НХЛ не хотят драфтовать российских хоккеистов

Скаут и специалист по развитию игроков компании Gold Star Hockey (агентства Дэна Мильштейна) Александр Тыжных объяснил, почему некоторые команды НХЛ отказываются от драфта российских хоккеистов.

«Есть такой фактор, который называется русский. Многие команды НХЛ не хотят иметь отношения с игроками из России. Почему? Может быть, они не знают, что будет с этим игроком в дальнейшем. То есть мы потратим свой драфт-пик на этого хоккеиста, а через два-три года он решит остаться в России ещё на три-четыре года. Генеральные менеджеры боятся этого. Поэтому им лучше взять канадца, американца или игрока из Европы.

Также существует языковой барьер. Многие наши ребята приезжают, к сожалению, без знания английского языка, и это тоже влияет на их игру и на судьбу в дальнейшем. Поэтому факторов много. Но я не скажу, что команды НХЛ прямо боятся брать игроков из России. Если есть очень хороший игрок, то неважно, откуда он — из России, Беларуси или Швеции, команда НХЛ мимо него не пройдёт. Только в средних раундах стараются брать американца или канадца, который играет рядом и в условиях североамериканского хоккея», — приводит слова Тыжных «РБ Спорт».

Первым русским хоккеистом, выбранным на драфте НХЛ — 2024, стал Иван Демидов. Его под пятым номером выбрал «Монреаль Канадиенс». Антон Силаев был выбран под 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвилл Предаторз», а Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».