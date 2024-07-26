КХЛ: когда решения по клубам лиги носят политический характер, изменения — логичный шаг

В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказали, почему организация изъявила желание выйти из-под юрисдикции Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Федерации хоккея России (ФХР).

«В свете последних событий, когда национальные сборные отстранены от международных соревнований, а часть решений – в том числе и относительно клубов – носит политически мотивированный характер, эти изменения являются логичным шагом.

У лиг и федераций при единстве основной задачи по развитию вида спорта есть отличающиеся подзадачи, различия в механизмах и возможностях их решения. КХЛ и ФХР нужно качественнее работать по своим задачам, чтобы взаимно помогать друг другу для решения общей цели – популяризации хоккея, притоку детей в секции, повышению уровня игроков», — цитирует пресс-службу КХЛ «Ведомости. Спорт».

Напомним, КХЛ осталась в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получив независимость от ИИХФ и ФХР.

Вчера, 25 июля 2024 года, ФХР и КХЛ расторгли договор о делегировании прав на проведение чемпионата России. Официально расторжение договора произойдёт 1 августа.