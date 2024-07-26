«Новые «реформы» подставляют лидера страны». Плющев — о лимите на легионеров в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что из-за нового лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге многие молодые хоккеисты вынуждены уезжать за океан.

«Новый лимит дал сигнал на отъезд российской молодёжи. Например, в том же «Динамо», нашпигованном форвардами-легионерами, нападающий Чернышов в общем-то был выдавлен за океан. По сути, мы сами дали козыри его зарубежным агентам.

Года полтора назад президент России поставил задачу бороться с отъездом российской молодёжи за океан. Тогда это были единичные случаи и кто-то даже сказал, что тема неактуальная. Так вот сейчас тема как никогда актуальная. По сути, новые «реформы» подставляют лидера страны», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, 26 июня 2024 года Министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов и опубликовало соответствующий приказ.

Сезон-2023/2024 КХЛ стал первым, в котором лимит на легионеров был установлен в количестве трёх человек.