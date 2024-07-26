Мартен Сан-Луи высказался об уходе Стэмкоса из «Тампы»

Легенда «Тампа-Бэй Лайтнинг», а ныне главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал уход нападающего Стивена Стэмкоса из стана «молний». Напомним, форвард пополнил состав «Нэшвилл Предаторз».

«Тяжело уходить. Я не буду вдаваться в подробности того, как всё было организовано. Уезжать тяжело, но я не думаю, что это было плохо для Стаммера — теперь он испытает что-то ещё. Было здорово оставаться на одном и том же месте так долго, ему повезло. Сколько он провёл там, 16 лет? Это долгий срок. Оглянувшись на свою карьеру, я думаю, он будет счастлив, испытав что-другое, сменив обстановку», — цитирует Сан-Луи сайт НХЛ.

34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в общей сложности 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.