Скаут: российская школа вратарей сейчас впереди планеты всей

Скаут и специалист по развитию игроков компании Gold Star Hockey (агентства Дэна Мильштейна) Александр Тыжных высказался об успешной игре российских вратарей.

— Российские вратари сейчас лучшие в мире?

— Да, наша школа сегодня впереди всех. Столько уже российских вратарей играет в НХЛ, не будем перечислять, так как все их знают. Серёга Бобровский выиграл Кубок Стэнли буквально несколько недель назад. В 35 лет человек играет просто потрясающе. Многие ребята стали тянуться за Андреем Василевским, хотели быть похожими на него, как в своё время многие хотели быть похожими на Виктора Коноваленко или Владислава Третьяка. Так эта цепочка и передаётся. Сегодня появляются новые идеалы — Игорь Шестёркин, Илья Сорокин. В будущем и Пётр Кочетков будет одним из лучших игроков. Ярослав Аскаров, надеюсь, тоже станет большой фигурой в нашем хоккее, — приводит слова Тыжных «РБ Спорт».

Ранее Александр Тыжных объяснил, почему некоторые команды НХЛ отказываются от драфта российских хоккеистов.