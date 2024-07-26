Капитан «Металлурга» Яковлев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

19 июля во время празднования Дня металлурга олимпийский чемпион, капитан «Металлурга» Егор Яковлев был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом хоккеист сообщил на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Яковлева в соцсети

Фото: Страница Яковлева в соцсети

«Быть победителем — это не возможность почивать на лаврах, это большая ответственность. И сегодня ответственности стало ещё больше — я был награждён полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимиром Владимировичем Якушевым медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени во время празднования Дня металлурга», — написал Яковлев.

Напомним, в завершившемся сезоне 32-летний Яковлев вместе с «Металлургом» стал обладателем Кубка Гагарина. Также он является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2014 года в составе сборной России. В КХЛ, помимо «Металлурга», Яковлев также защищал цвета таких клубов, как «Ак Барс», «Локомотив» и СКА. Сезон-2018/2019 хоккеист провёл в НХЛ, выступая за «Нью-Джерси Дэвилз».