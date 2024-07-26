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Капитан «Металлурга» Яковлев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Капитан «Металлурга» Яковлев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
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19 июля во время празднования Дня металлурга олимпийский чемпион, капитан «Металлурга» Егор Яковлев был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом хоккеист сообщил на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Яковлева в соцсети

Фото: Страница Яковлева в соцсети

«Быть победителем — это не возможность почивать на лаврах, это большая ответственность. И сегодня ответственности стало ещё больше — я был награждён полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимиром Владимировичем Якушевым медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени во время празднования Дня металлурга», — написал Яковлев.

Напомним, в завершившемся сезоне 32-летний Яковлев вместе с «Металлургом» стал обладателем Кубка Гагарина. Также он является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2014 года в составе сборной России. В КХЛ, помимо «Металлурга», Яковлев также защищал цвета таких клубов, как «Ак Барс», «Локомотив» и СКА. Сезон-2018/2019 хоккеист провёл в НХЛ, выступая за «Нью-Джерси Дэвилз».

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