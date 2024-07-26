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«У нас прекрасные отношения». Овечкин — о работе с Владиславом Третьяком

«У нас прекрасные отношения». Овечкин — о работе с Владиславом Третьяком
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал про общение с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

– Расскажите про ваше общение с Владиславом Третьяком, как часто вы контактируете, обсуждаете ли хоккей?
– Мы с ним периодически связываемся, темы для разговоров всегда есть, поздравляем друг друга с главными праздниками. С Владиславом Александровичем у нас прекрасные отношения, — приводит слова Овечкина сайт Федерации хоккея России.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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