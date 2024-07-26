«Один из сильнейших защитников в НХЛ». Специалист по развитию игроков — о Задорове

Скаут и специалист по развитию игроков компании Gold Star Hockey (агентства Дэна Мильштейна) Александр Тыжных высказался о переходе российского защитника Никиты Задорова в «Бостон Брюинз».

«Я знаю Никиту лет с 15–16 и могу сказать, что хоккейная карьера у него на самом деле двигается вперёд. Он развивается как игрок и как человек. Следующий сезон будет новый вызов для него, к которому он готов. Своей карьерой уже всем всё доказал. Задоров — он один из топовых защитников в НХЛ, и многие игроки, я знаю, хотели бы видеть его в своей команде. Не хочу называть фамилии, но один очень известный хоккеист хотел, чтобы Задоров перешёл в его клуб, и была такая возможность.

«Бостон» получил топового защитника, который может остановить любого нападающего, с совершенным катанием и хорошим броском, а если бы он ещё чаще его использовал, ему бы вообще цены не было бы. Никита может забивать голы и быть атакующим игроком. Однозначно, что он один из сильнейших защитников в НХЛ», — приводит слова Тыжных «РБ Спорт».

Напомним, Задоров подписал контракт с «Бостоном» этим летом. Главной причиной своего перехода он назвал более реальную возможность завоевать Кубок Стэнли. Отметим, что последний раз «Бостон» завоёвывал Кубок в 2011 году.