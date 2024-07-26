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Комментатор — о селекции минского «Динамо»: одна из лучших в КХЛ в это межсезонье

Комментатор — о селекции минского «Динамо»: одна из лучших в КХЛ в это межсезонье
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Комментатор телеканалов КХЛ Артём Божко оценил селекционную работу минского «Динамо» в нынешнее межсезонье.

«Минчане полностью обновили свою линию обороны, пригласив сразу четверых иностранных защитников. К тому же они подписали нападающего Диллона Дюбе, который способен стать одним из лидеров минского «Динамо». Также Минск подписал одного из самых звёздных игроков в истории КХЛ Вадима Шипачёва.

Сейчас у минского «Динамо» очень вариативная и мастеровитая центральная ось — Шипачёв, Фриц, Стась, Пинчук. Трое из них будут играть в креативных тройках, а Стась будет настроен на игру в разрушении. В общем, теперь центральная ось у «Динамо» — одна из самых сильных в лиге. Если же говорить про селекцию в целом, то оцениваю её как одну из лучших в КХЛ в это межсезонье», — цитирует Божко сайт КХЛ.

Напомним, в нынешнее межсезонье минчане были одним из наиболее активных игроков на трансферном рынке. В частности, в столицу Беларуси переехал один из лучших бомбардиров в истории КХЛ Вадим Шипачёв.

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