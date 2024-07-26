Генеральный менеджер «Юты» высказался о приходе в команду Сергачёва и Марино

Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг высказался о приходе в команду защитников Михаила Сергачёва и Джона Марино.

«Я думаю, мы сделали правильные шаги в межсезонье, добавив в клуб Марино и Сергачёва, а также всех ребят, которые приходят к нам сейчас. Они помогут нам достичь замечательного баланса, когда несколько опытных игроков будут подталкивать молодых ребят и помогать идти в правильном направлении», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.

26-летний Сергачёв был обменян в «Юту» 29 июня. В сезоне-2023/2024 после восстановления от прошлого повреждения Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Всего в прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 очков (2+17). В плей-офф защитник принял участие в двух встречах, набрав одно очко — сделав результативную передачу.