«Абсолютное оружие в воротах». The Athletic — об Игоре Шестёркине

Североамериканский журналист Джесси Грейнджер в статье на сайте The Athletic высказался об игре российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Трудно выбрать среди группы элитных вратарей на вершине НХЛ, но, если бы мне пришлось выбрать одного лучшего на следующие три года, это был бы Игорь Шестёркин. Он не только моложе Андрея Василевского, Коннора Хеллебайка и Юусе Сароса, но также продемонстрировал явную способность поднимать свою игру на новый уровень в особо важные моменты. Шестёркин — абсолютное оружие в воротах, которое даёт своей команде преимущество в каждом матче, и в свои 28 лет он только начинает достигать пика карьеры», — написал Грейнджер.

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