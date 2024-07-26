Скаут: Задоров не боится говорить, каждый человек имеет право голоса

Скаут и специалист по развитию игроков компании Gold Star Hockey (агентства Дэна Мильштейна) Александр Тыжных прокомментировал высказывания защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова о России.

— Не вредят ли Задорову его громкие высказывания, в том числе о России?

— Каждый человек имеет право голоса. Я могу быть с ним согласен или не согласен, но это его мнение. Я надеюсь, что мы живём в свободном мире и каждый человек имеет право высказываться на ту или иную тему. Никита приезжал к нам на сбор в Майами, и мне нравится, что он умеет общаться с пацанами. Он посидел с ребятами, рассказал, как сам переживал на драфте.

Он очень хорошо знает спорт, смотрит и хоккей, и футбол, и гольф. Я думаю, что у него будет большое будущее даже после окончания карьеры игрока. Никита Задоров может быть и журналистом, и комментатором, и тренером, он очень разносторонний человек. Он не боится говорить, и это очень важно, — приводит слова Тыжных «РБ Спорт».

Напомним, Задоров подписал контракт с «Бостоном» этим летом. Главной причиной своего перехода он назвал более реальную возможность завоевать Кубок Стэнли. Отметим, что последний раз «Бостон» завоёвывал Кубок в 2011 году.