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Российский защитник «Айлендерс» Романов: не скажу, что удивился результату ЦСКА в сезоне

Российский защитник «Айлендерс» Романов: не скажу, что удивился результату ЦСКА в сезоне
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Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов оценил выступление ЦСКА в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Не скажу, что прямо пристально следил за КХЛ, но счета все знал, хайлайты смотрел – этого мне достаточно. Я за своей игрой пытаюсь уследить в первую очередь. Не скажу, что удивился результату ЦСКА, просто я всегда верю в свой клуб и хочу всегда для них только побед. Так просто получилось. Видите, мы тоже в этом году не лучший результат показали. Но они до этого повыигрывали нормально», — приводит слова Романова «Советский спорт».

Напомним, ЦСКА завершил своё выступление в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 после того, как в первом раунде плей-офф уступил в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.

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