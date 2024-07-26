Щитов: если в СКА придёт Кузнецов, армейцы перекроют все подписания других клубов КХЛ

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов высказался о возможном приходе нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Если в СКА всё-таки приедет Евгений Кузнецов, то Питер перекроет все подписания других клубов своим одним. Это самый значимый переход в КХЛ. Многие болельщики будут приходить на матчи ради Кузнецова, чтобы посмотреть на его игру.

Он классный игрок, провёл много матчей в Национальной хоккейной лиге, выиграл Кубок Стэнли. СКА будет собирать аншлаги не только в Петербурге, но и в других городах», — сказал Щитов в интервью Legalbet.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.