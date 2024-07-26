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Обладатель Кубка Стэнли Кайл Окпосо рассказал, чем хочет заняться после окончания карьеры

Обладатель Кубка Стэнли Кайл Окпосо рассказал, чем хочет заняться после окончания карьеры
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Американский нападающий, обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз» Кайл Окпосо рассказал, что после окончания карьеры хочет работать в деловой сфере спортивного бизнеса.

«Да, я думаю об этом. Я много думал об этом с тех пор, как два года назад я был в комитете по выбору следующего исполнительного директора ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA). Именно тогда я впервые начал серьёзно думать о карьере после и начал общаться со многими людьми в деловом мире.

Я обнаружил, что мне интересно поговорить с этими людьми и узнать больше об их жизни, узнать их истории и по-настоящему проанализировать, что они делают и как они это делают. Люди, которые являются лидерами в своих отраслях, очень целеустремлены в том, что они делают, и на протяжении своей карьеры они делали вещи, которые доказали свою эффективность. Было потрясающе узнать, как они применяют свои навыки.

Я попытаюсь получить начальное образование в сфере бизнеса. Мне это пригодится, потому что я надеюсь прожить долгую жизнь», — приводит слова Окпосо Sportskeeda.

Окпосо перешёл во «Флориду» по ходу прошлого сезона из «Баффало Сэйбрз». В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 36-летний форвард сыграл 17 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Финальная серия Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» (4-3) развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

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