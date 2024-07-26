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Игорь Гришин высказался о схожести взглядов на хоккей с Андреем Разиным

Игорь Гришин высказался о схожести взглядов на хоккей с Андреем Разиным
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Главный тренер санкт-петербургского «Динамо» Игорь Гришин ответил на вопрос о схожести взглядов на хоккей с Андреем Разиным, возглавляющим магнитогорский «Металлург».

«Похожи ли наши взгляды на хоккей? Думаю, да. Андрей Владимирович, может быть, более жёсткий с игроками. Я тоже могу себя жёстко повести, но он всё равно будет пожёстче. А так да, мы давно знакомы и придерживаемся одних взглядов.

Говорил, что показываю своим игрокам моменты из матчей советских хоккеистов? Чаще всего это 80-е годы, пятёрка Ларионова с Касатоновым и Фетисовым в обороне. Матчи на Кубок Канады в 87 году, эти знаменитые три матча, я считаю, лучшие игры в мировом хоккее вообще. Эти фрагменты мы и показываем, хотя есть и много других интересных игр. Например, игры ЦСКА 80-х годов, когда он ездил в турне по Канаде», — приводит слова Гришина официальный сайт «Динамо».

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