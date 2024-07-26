«Бостон» сообщил игровые номера новичков команды

Пресс-служба «Бостон Брюинз» в социальной сети Х (ранее Twitter) обнародовала игровые номера новичков команды, а также изменения по сравнению с прошлым сезоном.
10 — Райли Тафт;
28 — Хампус Линдхольм;
47 — Марк Кастелиц;
49 — Макс Джонс;
70 — Йоонас Корписало;
91 — Никита Задоров.
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги «Бостон» остановился в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции. Команда уступила будущему обладателю Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» — 2-4.
Напомним, российский защитник Никита Задоров подписал контракт с «Бостоном» этим летом. Главной причиной своего перехода он назвал более реальную возможность завоевать Кубок Стэнли. Отметим, что последний раз «Бостон» завоёвывал Кубок в 2011 году.