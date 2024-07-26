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«Бостон» сообщил игровые номера новичков команды

«Бостон» сообщил игровые номера новичков команды
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Пресс-служба «Бостон Брюинз» в социальной сети Х (ранее Twitter) обнародовала игровые номера новичков команды, а также изменения по сравнению с прошлым сезоном.

10 — Райли Тафт;
28 — Хампус Линдхольм;
47 — Марк Кастелиц;
49 — Макс Джонс;
70 — Йоонас Корписало;
91 — Никита Задоров.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги «Бостон» остановился в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции. Команда уступила будущему обладателю Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» — 2-4.

Напомним, российский защитник Никита Задоров подписал контракт с «Бостоном» этим летом. Главной причиной своего перехода он назвал более реальную возможность завоевать Кубок Стэнли. Отметим, что последний раз «Бостон» завоёвывал Кубок в 2011 году.

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