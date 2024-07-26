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Артём Божко оценил селекционную работу СКА

Артём Божко оценил селекционную работу СКА
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Комментатор телеканалов КХЛ Артём Божко высказался о селекционной работе санкт-петербургского СКА.

«Видно, что армейцы стараются проводить более точечную селекцию, нежели в предыдущем сезоне. По крайней мере, это касается приобретений. Костяк команды армейцы сохранили и избавились от тех игроков, которые по разным причинам не оправдали ожиданий.

В целом СКА плюс-минус остался на том же уровне, не думаю, что Григоренко и Плотников как-то кардинально изменят игру армейцев в атаке. Григоренко взяли под большинство, потому что СКА нужен был ещё один финишёр. В прошлом сезоне у СКА время от времени возникали проблемы с реализацией большинства, особенно когда травмировался Борна Рендулич в плей-офф. Плотников и Андронов больше нацелены на двусторонний хоккей, рабочие ребята с чемпионским опытом. Возможно, именно таких мужиков СКА не хватило в прошлом сезоне, когда команда сильно перестроилась в сторону омоложения», — приводит слова Божко официальный сайт КХЛ.

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