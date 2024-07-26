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Пять россиян попали в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века по версии ESPN

ESPN представил рейтинг из 25 лучших игроков Национальной хоккейной лиги XXI века. В него вошли пять российских хоккеистов.

1. Сидни Кросби;

2. Александр Овечкин;

3. Коннор Макдэвид;

4. Патрик Кейн;

5. Никлас Лидстрём;

6. Натан Маккиннон;

7. Мартин Бродо;

8. Хенрик Лундквист;

9. Евгений Малкин;

10. Патрис Бержерон;

11. Здено Хара;

12. Стивен Стэмкос;

13. Леон Драйзайтль;

14. Джо Торнтон;

15. Остон Мэттьюс;

16. Эрик Карлссон;

17. Никита Кучеров;

18. Марк-Андре Флёри;

19. Андрей Василевский;

20. Джером Игинла;

21. Анже Копитар;

22. Павел Дацюк;

23. Данкан Кит;

24. Виктор Хедман;

25. Джонатан Куик.

Из указанных россиян только Павел Дацюк завершил игровую карьеру. 38-летний Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз», 37-летний Евгений Малкин — за «Питтсбург Пингвинз», 31-летний Никита Кучеров и 30-летний Андрей Василевский — за «Тампа-Бэй Лайтнинг».