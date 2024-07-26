Пять россиян попали в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века по версии ESPN

ESPN представил рейтинг из 25 лучших игроков Национальной хоккейной лиги XXI века. В него вошли пять российских хоккеистов.
1. Сидни Кросби;
2. Александр Овечкин;
3. Коннор Макдэвид;
4. Патрик Кейн;
5. Никлас Лидстрём;
6. Натан Маккиннон;
7. Мартин Бродо;
8. Хенрик Лундквист;
9. Евгений Малкин;
10. Патрис Бержерон;
11. Здено Хара;
12. Стивен Стэмкос;
13. Леон Драйзайтль;
14. Джо Торнтон;
15. Остон Мэттьюс;
16. Эрик Карлссон;
17. Никита Кучеров;
18. Марк-Андре Флёри;
19. Андрей Василевский;
20. Джером Игинла;
21. Анже Копитар;
22. Павел Дацюк;
23. Данкан Кит;
24. Виктор Хедман;
25. Джонатан Куик.
Из указанных россиян только Павел Дацюк завершил игровую карьеру. 38-летний Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз», 37-летний Евгений Малкин — за «Питтсбург Пингвинз», 31-летний Никита Кучеров и 30-летний Андрей Василевский — за «Тампа-Бэй Лайтнинг».