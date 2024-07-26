ФХР и КХЛ расторгли договоры о делегировании прав на проведение соревнований

Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига расторгли договоры о делегировании прав на проведение соревнований. Об этом сообщил официальный сайт ФХР.

«Правление Федерации хоккея России рассмотрело обращение от Континентальной хоккейной лиги о расторжении договоров о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских и женских команд и первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года.

По итогам обсуждения было принято решение удовлетворить обращение и расторгнуть договоры с 1 августа 2024 года при соблюдении существенных условий, включая:

— взаимное уважение контрактов хоккеистов, выступающих в соревнованиях КХЛ и ФХР;

— освобождение хоккеистов, выступающих в КХЛ, для участия в Олимпийских играх (ОИ), чемпионатах мира (ЧМ), молодёжных чемпионатах мира (U20), юниорских чемпионатах мира (U18), а также планирование пауз в календаре для Кубка Первого канала, ЧМ и ОИ в случае участия в них сборных команд России;

— обеспечение наличия в каждом хоккейном клубе КХЛ детской школы с командами как минимум восьми возрастов (от восьми до 16 лет), которые должны принимать участие в соревнованиях ФХР.

Чемпионаты России среди мужских и женских команд, а также первенство России по хоккею среди юниоров до 21 года будут проводиться Федерацией хоккея России», — написано в заявлении.