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Разин: всегда, когда приходишь на работу, веришь, что можешь достичь максимальных высот

Разин: всегда, когда приходишь на работу, веришь, что можешь достичь максимальных высот
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос об предчувствии победы команды в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина.

— Насколько эта победа ощущалась изначально?
— Всегда, когда приходишь на работу, веришь, что можешь достичь максимальных высот. У меня так было и в Ижевске, когда принял команду, которая вообще в плей-офф не попадала. Тогда нам чуть-чуть не хватило выиграть кубок. Те же ощущения были по работе с «Автомобилистом», «Северсталью». Взять мой последний сезон в «Северстали», мы там проиграли будущему чемпиону, чуть-чуть не хватило («Северсталь» уступила ЦСКА в первом раунде 3-4. — Прим. «Чемпионата»). Всегда приходишь и веришь, что сможешь этот сезон провести по максимуму», — сказал Разин в видео на YouTube-канале «БЕЗ ЩИТКОВ».

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