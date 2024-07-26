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Дэвид Немировски: с раннего возраста знал, что стану тренером, когда закончу карьеру

Дэвид Немировски: с раннего возраста знал, что стану тренером, когда закончу карьеру
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Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски рассказал, что с раннего возраста уже планировал работать тренером после завершения игровой карьеры.

«Я всегда стремился, уже знал с раннего возраста, что я стану тренером, когда закончу карьеру хоккеиста. Всегда хотел остаться в хоккее. Мне всегда был интересен этот процесс, всегда задавал необычные вопросы тренеру, узнавал что и почему мы делаем, какая цель у этих упражнений. И тактика… Мне всегда было интересно», — сказал Немировски в интервью клубной пресс-службе.

О назначении 47-летнего Дэвида Немировски на пост главного тренера «Барыса» было объявлено в мае 2024 года. Его предыдущим клубом была новосибирская «Сибирь». С 2018 по 2022 год специалист возглавлял нижегородское «Торпедо».

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