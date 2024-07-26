Игорь Гришин объяснил, что подразумевает под собой атакующий хоккей

Главный тренер санкт-петербургского «Динамо» Игорь Гришин охарактеризовал атакующий хоккей.

«Зрители приходят на хоккей, чтобы посмотреть голы, увидеть много голевых моментов, им хочется от этого получить драйв. Сейчас был финал чемпионата Европы по футболу, и, честно говоря, я после первого тайма чуть не заснул. За 45 минут ни одного удара по воротам. Я очень расстроился, особенно под впечатлением того, что происходило на чемпионате мира по футболу между Аргентиной и Францией. Была даже мысль этот финал не досматривать, но испанцы во втором тайме быстро забили гол, игра раскрылась, смотреть стало намного интереснее.

Конечно, болельщики хотят победы своей любимой команды, но лучше, чтобы она была ещё и зрелищной, чтобы создавалось много моментов с обеих сторон. Пусть соперник тоже их создаёт, а их любимая команда пытается этому противостоять. Вот тогда будет зрелище – и его надо стараться поддерживать, поэтому мы и хотим показывать атакующий хоккей. И игроки приглашаются такие, чтобы они эти идеи могли воплотить на льду.

Хоккей должен быть ещё и красивым. Можно бежать вперёд, бросать куда-то в борт, подхватывать, выдавливать — а можно плести комбинации, обыгрывать соперника. Естественно, ошибки будут. Но если их не будет, то счёт будет 0:0 – кто тогда будет на это смотреть. Приходится рисковать, давить на своё самолюбие, что иногда победная игра может не получиться. Но я всегда стремлюсь к победе, и в последнее время это удаётся», — приводит слова Гришина официальный сайт «Динамо».