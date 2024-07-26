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Андрей Разин сравнил ощущения от больших побед в качестве игрока и тренера

Андрей Разин сравнил ощущения от больших побед в качестве игрока и тренера
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин сравнил ощущения от победы в чемпионате России в качестве игрока и от выигранного Кубка Гагарина в качестве тренера.

«Это приятно, конечно, всегда чувство такой усталости, чувство выдоха, когда ты выиграл, что будучи хоккеистом, что будучи тренером. Это примерно одинаковое чувство, а так…

Хоккеистом ты идёшь и идёшь, как-то это всё весело, тренером – немножко по-другому, здесь у тебя больше чувства ответственности», — сказал Разин в видео на YouTube-канале «БЕЗ ЩИТКОВ».

Магнитогорский «Металлург» в прошедшем сезоне КХЛ стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Андрея Разина обыграли ярославский «Локомотив» со счётом 4-0.

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