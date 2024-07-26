БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин ответил, какими качествами должен обладать молодой игрок, чтобы он обратил внимание

Разин ответил, какими качествами должен обладать молодой игрок, чтобы он обратил внимание
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о доверии молодым игрокам.

— 100 раз повторяю, что у меня нет такого, что необходимо ставить одну молодёжь, отбросить всех ветеранов. Стараюсь разговаривать со всеми, хочется дать всем одинаковые условия. Нет такого, что на ком-то хочется поставить крест, а другого вытащить. Всегда смотрю по итогам тренировочного процесса, как хоккеист выкладывается. Самое главное, как он меня слышит, воспринимает требования. Если в совокупности он всё это выполняет, идёт выхлоп: он не только получает удовольствие от своей игры, но и приносит пользу команде. Всегда стараюсь дать хоккеистам зелёный свет, даже если они иногда ошибаются.

— Какими качествами должен обладать молодой хоккеист, чтобы Андрей Разин обратил на него внимание?
— Во-первых, ему надо оказаться в системе того клуба, в котором я работаю. Я смотрю на тех, кто есть в команде, стараюсь подтягивать… Смотрю, какие ребята есть, смотрю на игровое мышление, тренировочный процесс. Если парень старается и есть результат, всегда хочется дать шанс, — сказал Разин в видео на YouTube-канале «БЕЗ ЩИТКОВ».

Материалы по теме
Разин: всегда, когда приходишь на работу, веришь, что можешь достичь максимальных высот
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android