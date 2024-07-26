Разин ответил, какими качествами должен обладать молодой игрок, чтобы он обратил внимание

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о доверии молодым игрокам.

— 100 раз повторяю, что у меня нет такого, что необходимо ставить одну молодёжь, отбросить всех ветеранов. Стараюсь разговаривать со всеми, хочется дать всем одинаковые условия. Нет такого, что на ком-то хочется поставить крест, а другого вытащить. Всегда смотрю по итогам тренировочного процесса, как хоккеист выкладывается. Самое главное, как он меня слышит, воспринимает требования. Если в совокупности он всё это выполняет, идёт выхлоп: он не только получает удовольствие от своей игры, но и приносит пользу команде. Всегда стараюсь дать хоккеистам зелёный свет, даже если они иногда ошибаются.

— Какими качествами должен обладать молодой хоккеист, чтобы Андрей Разин обратил на него внимание?

— Во-первых, ему надо оказаться в системе того клуба, в котором я работаю. Я смотрю на тех, кто есть в команде, стараюсь подтягивать… Смотрю, какие ребята есть, смотрю на игровое мышление, тренировочный процесс. Если парень старается и есть результат, всегда хочется дать шанс, — сказал Разин в видео на YouTube-канале «БЕЗ ЩИТКОВ».