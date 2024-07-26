Тренер «Металлурга» Разин ответил, как собрать чемпионскую команду

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин охарактеризовал чемпионскую команду.

«Есть разные чемпионские команды. Я сам как хоккеист поиграл в чемпионской команде. С 1997 по 2000 год, «Металлург», наверное, доминировал в России, мы хорошо прогремели. Насколько я помню, выиграли две Евролиги выиграли, золото, серебро или бронзу. Точно не помню, но был сезон, когда вместе с Евролигой у нас было всего шесть поражений. У нас действительно была чемпионская команда, каждый хоккеист, находившийся в ней, знал свою роль и был доволен этой ролью.

Как тренер строю отношения с хоккеистами, стараюсь, чтобы каждая личность, каждый спортсмен был доволен своим местом в команде. Конечно, такого быть не может, но хотя бы приблизить это к максимуму, чтобы все были довольны своим положением, потому что в большинстве всех не выпустишь. Обороняться и быть постоянно на траектории шайбы, принимать их все на себя, не все хотят.

Поэтому основная задача тренерского штаба, менеджмента — подобрать хоккеистов, и чтобы каждый из них, как громко это сказано, был объединён одной целью — выиграть. Не ставил какие-то свои амбиции заработать столько-то очков и получить денежный бонус, а именно каждый понимал, что самое главное — это выиграть кубок», — сказал Разин в видео на YouTube-канале «БЕЗ ЩИТКОВ».