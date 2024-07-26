Bleacher Report опубликовал вероятный состав России на Олимпиаду-2026

Bleacher Report в социальной сети Х (ранее Twitter) представил возможный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.
Нападающие:
Александр Овечкин — Евгений Малкин — Никита Кучеров;
Павел Бучневич — Кирилл Капризов — Андрей Свечников;
Андрей Кузьменко — Иван Барбашёв — Кирилл Марченко;
Никита Гусев — Евгений Кузнецов — Владимир Тарасенко.
Защитники:
Михаил Сергачёв — Иван Проворов;
Павел Минтюков — Владислав Гавриков;
Александр Никишин — Дмитрий Орлов.
Голкиперы:
Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.
Сборная России отстранена от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В финале ОИ-2022 команда ОКР проиграла в финале Финляндии (1:2).