Bleacher Report опубликовал вероятный состав России на Олимпиаду-2026

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Bleacher Report в социальной сети Х (ранее Twitter) представил возможный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.

Нападающие:

Александр Овечкин — Евгений Малкин — Никита Кучеров;

Павел Бучневич — Кирилл Капризов — Андрей Свечников;

Андрей Кузьменко — Иван Барбашёв — Кирилл Марченко;

Никита Гусев — Евгений Кузнецов — Владимир Тарасенко.

Защитники:

Михаил Сергачёв — Иван Проворов;

Павел Минтюков — Владислав Гавриков;

Александр Никишин — Дмитрий Орлов.

Голкиперы:

Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.

Сборная России отстранена от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В финале ОИ-2022 команда ОКР проиграла в финале Финляндии (1:2).