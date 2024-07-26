Андрей Разин рассказал о желании возглавить команду НХЛ

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин ответил, хотел бы он возглавить команду НХЛ.

«Я бы с удовольствием. Мечта [поработать] в лучшей лиге мира, с лучшими хоккеистами. Но я реально смотрю на вещи: плохо знаю английский, не играл в НХЛ, поэтому не вижу такой возможности. Вряд ли менеджеры [клубов] НХЛ предоставят [шанс]. Но на стажировку, конечно, с удовольствием бы съездил, посмотрел бы на их тренировочный процесс. Когда у нас работал Боб Хартли, я всегда приходил и смотрел.

Я не говорю, что у меня нет возможности, я говорю про возможности именно поработать в роли тренера. Я думаю, что это маловероятное событие, должно что-то такое случиться, чтобы меня позвали тренером в какую-то команду НХЛ. Но стажировку с удовольствием, если предложат, но нужно время. Если я буду работать здесь с августа по май, у них там тоже отпуск, куда ехать стажироваться», — сказал Разин в видео на YouTube-канале «БЕЗ ЩИТКОВ».