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Григорий Панин предположил, почему в российском хоккее звёзд больше, чем в футболе

Григорий Панин предположил, почему в российском хоккее звёзд больше, чем в футболе
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Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин ответил на вопросы о сравнении хоккея и футбола.

«Во что проще играть — в футбол или хоккей? Всё зависит от человека. Возможно, хоккей динамичнее, есть смены, где можно отдохнуть. Я люблю хоккей, получаю очень тяжёлые физические нагрузки, особенно в межсезонье. Хоккей — довольно контактный вид, где приветствуются столкновения. А в футболе невозможно подбежать, толкнуть плечом, забрать мяч и дальше бежать. Чтобы мы недолюбливали футболистов за заработки и внимание — такого нет. Футбол — спорт №1 в мире.

Почему в России звёзд в хоккее больше? Может, народная любовь какая‑то, или, например, связано с климатическими условиями или с какой‑то ментальной составляющей. Где зимой время проводить? На катках и на коньках», — приводит слова Панина «Матч ТВ».

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