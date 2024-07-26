Григорий Панин предположил, почему в российском хоккее звёзд больше, чем в футболе

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин ответил на вопросы о сравнении хоккея и футбола.

«Во что проще играть — в футбол или хоккей? Всё зависит от человека. Возможно, хоккей динамичнее, есть смены, где можно отдохнуть. Я люблю хоккей, получаю очень тяжёлые физические нагрузки, особенно в межсезонье. Хоккей — довольно контактный вид, где приветствуются столкновения. А в футболе невозможно подбежать, толкнуть плечом, забрать мяч и дальше бежать. Чтобы мы недолюбливали футболистов за заработки и внимание — такого нет. Футбол — спорт №1 в мире.

Почему в России звёзд в хоккее больше? Может, народная любовь какая‑то, или, например, связано с климатическими условиями или с какой‑то ментальной составляющей. Где зимой время проводить? На катках и на коньках», — приводит слова Панина «Матч ТВ».