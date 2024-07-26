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Артём Божко назвал невосполнимую потерю нижегородского «Торпедо»

Артём Божко назвал невосполнимую потерю нижегородского «Торпедо»
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Комментатор телеканалов КХЛ Артём Божко высказался о селекционной работе нижегородского «Торпедо».

«Торпедо» допустило главную ошибку ещё в прошлое межсезонье, не сумев сохранить Козырева в тренерском штабе. Это до сих пор невосполнимая потеря. Какое-то время команда шла на том хоккее, который Козырев ставил, но потом потребовались свежие идеи, а этих идей не оказалось, и команда стала играть в совершенно другую игру. Рисунок поменялся, пропал результат.

Если говорить о составе, то проблемы остались те же — вратари и игра в обороне. Команда не подписала никого из статусных защитников в это межсезонье. Количественные подписания есть. Есть иностранец Маркус Филлипс, который не блистал в прошлом сезоне, играя в не самой сильной европейской лиге. Не могу сказать, что оборона «Торпедо» стала сильнее, она остаётся проблемным местом «Торпедо». На мой взгляд, нижегородцам нужно найти ещё двух-трёх крепких защитников», — приводит слова Божко официальный сайт КХЛ.

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