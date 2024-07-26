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«Куньлунь Ред Стар» объявил о подписании контракта с Томашем Юрчо

«Куньлунь Ред Стар» объявил о подписании контракта с Томашем Юрчо
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Словацкий нападающий Томаш Юрчо стал игроком пекинского «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что форвард будет выступать в новой команде под 92-м игровым номером.

Прошлый сезон 31-летний Томаш Юрчо провёл в омском «Авангарде». Форвард принял участие в 21 матче в регулярном чемпионате, отметившись 16 (8+8) результативными действиями при показателе полезности «+4». В плей-офф КХЛ на счету нападающего 12 матчей и 5 (3+2) результативных баллов.

«Куньлунь Ред Стар» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 56 очков за 68 матчей и не смогла пробиться в плей-офф.

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