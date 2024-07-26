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«Какие родители могут дать нормальный совет?» Разин — о детском хоккее

«Какие родители могут дать нормальный совет?» Разин — о детском хоккее
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о роли родителей в детском хоккее.

«Один раз застал такой разговор, когда работал в детской школе ЦСКА. У меня был 2002 год рождения, я помогал тренеру 2000 года рождения. Иду по коридору, и мама мальчика, который на тот момент, им было лет по 9-10, был сильнейший хоккеист… Идём по коридору, я иду сзади, слышу, мама ему говорит: «Чего ты им пасы отдаёшь? Забивай сам» (смеётся).

Какие родители могут дать нормальный совет, которые никогда не играли в хоккей? Даже если они, например, бывшие спортсмены. Бывший теннисист какой может нормальный совет дать начинающему хоккеисту?» — сказал Разин в видео на YouTube-канале «БЕЗ ЩИТКОВ».

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